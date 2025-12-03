Region: „Kleine Feuerteufel“ (13) ermittelt — Kleidercontainer mit Böllern angezündet

Foto: pixabay/Symbolbild

BRIEDEL. Am 12.11.2025 kam es gegen 23.48 Uhr in Briedel zum Brand eines Altkleidercontainers, welcher dadurch völlig zerstört wurde. Nach Zeugenaussagen und Ermittlungen konnten vier 13-jährige Kinder als Täter ermittelt werden.

Diese hatten zuvor Silvesterböller in den Container geworfen und waren sich über das Ausmaß nicht im Klaren. Alle vier Kinder gaben die Tat zu, eine angemessene Schadensbegleichung ist erfolgt.

Die Polizei Zell bedankt sich bei den Bürgern, welche mit ihren Angaben zur Aufklärung des Falles beigetragen haben. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

