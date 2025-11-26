Einbrüche und Promille-Fahrten in Luxemburg – Fahrverbote ausgestellt

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche und Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 25.11.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Marie-Adélaïde in Luxembourg-Hollerich, bei dem ersten Informationen nach ein bislang unbekannter Täter sich Zugang zum Inneren verschaffte, dort von einem Bewohner überrascht wurde und mit Diebesgut flüchtete.

Ein weiterer Einbruch wurde am Abend des 25.11. in ein Einfamilienhaus in der Rue de l’Hôpital in Esch/Alzette gemeldet, bei dem bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und mehrere Gegenstände entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Nachmittag des 25.11. wurde der Polizei ein möglicherweise alkoholisierter Fahrer in der Rue de Belval in Esch-Belval gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In der Nacht zum 26.11., gegen kurz nach Mitternacht, wurde eine Polizeistreife auf der A4 in Richtung Esch-Alzette, auf Höhe der Baustelle, auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Der Fahrer wurde daraufhin von den Beamten gestoppt. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv, woraufhin ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)