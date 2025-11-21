Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich feiert Elisabethfest und würdigt langjährige Mitarbeitende und Rentner

WITTLICH – Am 19. November hat das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich das Elisabethfest zu Ehren der Heiligen Elisabeth von Thüringen gefeiert.

Der Festtag ist seit vielen Jahren fest im Jahresablauf verankert und bietet Anlass, Dankbarkeit auszudrücken und Menschen zu würdigen, die das Krankenhaus über lange Zeit hinweg mit ihrem Einsatz geprägt haben.

Die Besuchspaten des ehrenamtlichen Besuchsdienstes überreichten anlässlich des Elisabethfestes den Patienten eine Rose. Die Rosen waren im Vorfeld in der Kapelle des Krankenhauses gesegnet worden. Die Geste erinnerte an die Nächstenliebe, die mit der Heiligen Elisabeth verbunden wird.

In der Kapelle des Krankenhauses fand zudem ein Gottesdienst statt, bei dem auch auf die Bedeutung der Hilfsbereitschaft eingegangen wurde, die im Verbundkrankenhaus eine wichtige Rolle spielt.

Bei der offiziellen Ehrung wurden langjährige Mitarbeiter sowie Kollegen, die in den Ruhestand verabschiedet wurden, gewürdigt. Das Direktorium dankte ihnen für ihren verlässlichen Einsatz und ihre langjährige Unterstützung des Verbundkrankenhauses. Zudem stellte es die Verbindung zur Heiligen Elisabeth her und erinnerte daran, dass sie für Hilfsbereitschaft, Fürsorge und die Zuwendung zu kranken und bedürftigen Menschen steht – Werte, die sich auch heute im täglichen Einsatz der Mitarbeiter für Patienten und Krankenhaus widerspiegeln.

Das Elisabethfest ist für das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich mehr als eine traditionelle Veranstaltung. Es ist Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den Menschen, die den Alltag im Krankenhaus tragen, und stärkt zugleich den Zusammenhalt im Haus.