Verletzte bei Kettenreaktion auf der B9 – 2 Lkw und 3 Pkw in Crash verwickelt

ANDERNACH – Am heutigen Freitag, 21. November 2025, kam es gegen 11.55 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 9 (B 9) in Fahrtrichtung Bonn, kurz vor der Anschlussstelle Andernach-Hafen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren.

Unfallhergang: Missachtung des Stopp-Schilds und Fahrerflucht

Nach den vorliegenden Ermittlungsergebnissen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW von einem Parkplatz auf die B 9 auf.

Dabei missachtete er das geltende Stoppschild und beachtete den bevorrechtigten Verkehr nicht. Ein vorbeifahrender LKW musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender LKW wich dem stehenden Fahrzeug aus und kollidierte mit dessen Front bzw. Beifahrerseite. In der Folge kollidierten zwei weitere PKWs mit den Unfallgeschädigten bzw. mit der Leitplanke.

Zudem wurde ein PKW auf der Gegenfahrbahn durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

er 68-jährige Fahrer des zweiten LKWs erlitt eine Kopfverletzung, und eine 33-jährige PKW-Fahrerin zog sich ein Schleudertrauma zu.

Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die B 9 musste in diesem Abschnitt für etwa 30 Minuten in Fahrtrichtung Bonn gesperrt werden. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Die Polizeiinspektion Andernach bittet Zeugen, sich unter 02632-9210 zu melden.