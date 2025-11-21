Weinort muss nach Kampfmittelfund teils evakuiert werden

BIEBELSHEIM – Nach dem Fund eines Kampfmittels müssen rund 150 Bewohner der Weinbaugemeinde Biebelsheim bei Bad Kreuznach am kommenden Montag vorübergehend ihre Häuser verlassen.

Bei dem Fund handele es sich mutmaßlich um eine Panzerfaust, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.

Die Evakuierung soll um 8.00 Uhr morgens starten. Betroffen sind drei Straßen mit mehreren Dutzend Häusern. «Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes besteht aktuell keine unmittelbare Gefährdung», hieß es. Die Evakuierung diene ausschließlich dem vorbeugenden Schutz.