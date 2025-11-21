Weinort muss nach Kampfmittelfund teils evakuiert werden

0
Einsatzfahrzeug Kampfmittelräumdienst
Foto: dpa

BIEBELSHEIM – Nach dem Fund eines Kampfmittels müssen rund 150 Bewohner der Weinbaugemeinde Biebelsheim bei Bad Kreuznach am kommenden Montag vorübergehend ihre Häuser verlassen.

Bei dem Fund handele es sich mutmaßlich um eine Panzerfaust, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.

Die Evakuierung soll um 8.00 Uhr morgens starten. Betroffen sind drei Straßen mit mehreren Dutzend Häusern. «Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes besteht aktuell keine unmittelbare Gefährdung», hieß es. Die Evakuierung diene ausschließlich dem vorbeugenden Schutz.

Vorheriger ArtikelVerletzte bei Kettenreaktion auf der B9 – 2 Lkw und 3 Pkw in Crash verwickelt
Nächster ArtikelUnfallserie auf der A61: Vier Verletzte und stundenlange Sperrung

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.