Region: Jugendliche in Treppenaufgang von Mann sexuell belästigt

BAUMHOLDER. Am Mittwoch, den 12. November, gegen 6.55 Uhr, kam es im Bereich des Treppenaufganges zwischen Kirchstraße 13 und Kirchstraße 15 in Baumholder zu einem Vorfall zwischen einer Jugendlichen und einer derzeit unbekannten männlichen Person, bei dem der Unbekannte die Jugendliche unsittlich berührte.

Die Kriminalinspektion Idar-Oberstein bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise: Wer hat zur oben genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wurde der Unbekannte evtl. von einer privaten Videokamera aufgezeichnet? Hier ist auch der Bereich der Pfennigstraße von Bedeutung. Bei dem Täter soll es sich um eine junge Person unter 20 Jahre handeln, die mit einer Baggy-Hose und dicker Jacke bekleidet war und einen Rucksack mit sich mit führte.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06783/9910 bei der Polizeiinspektion Baumholder oder unter 06781/5610 bei der Kriminalinspektion Idar-Oberstein zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)