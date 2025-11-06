Region: Nach Sonne kommt Nebel – Wochenende wird grau und kühler

Nach sonnigen Tagen wird es bewölkt. Der Wetterdienst kündigt sinkende Temperaturen und einen grauen Himmel am Wochenende an.

MAINZ. Nach heiteren Tagen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende auf einen meist grauen Himmel einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist es heute noch teils sonnig bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad.

In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf bis minus 1 Grad und leichter Frost in Bodennähe ist möglich. Am Tag ist es von Rheinhessen bis zur Vorderpfalz teils den ganzen Tag neblig-trüb, sonst zeigt sich nach Nebelauflösung die Sonne. Die Höchsttemperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.

Am Samstag und Sonntag ist es ganztägig bewölkt bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Laut Wetterexperten kann es am Sonntag gebietsweise auch etwas Sprühregen geben. (Quelle: dpa)