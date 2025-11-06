RLP: Auto kollidiert bei Nacht mit Pferd – Tier durch Streife von Leiden erlöst

BINGEN. In den frühen Morgenstunden des 6.11.25, gegen 4.35 Uhr, kam es auf der L419 bei Bingen-Gaulsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pferd. Die 47-jährige Fahrerin des unfallbeteiligten PKWs befuhr bei Nebel und Dunkelheit die L419 aus Richtung Bingen kommend in Fahrtrichtung Ingelheim.

Auf Höhe der Ortslage Bingen-Gaulsheim traten hierbei zwei Pferde auf die Fahrbahn. In der Folge kam es es zur Kollision mit einem der beiden Pferde. Das unfallbeteiligte Fahrzeug musste abgeschleppt werden, die unter Schock stehende Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein anliegendes Krankenhaus verbracht.

Das schwer verletzte Pferd musste vor Ort durch die unfallaufnehmende Streife von seinen Leiden erlöst werden. Das zweite Pferd konnte lokalisiert und schlussendlich an die Besitzer zurückgeführt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie zum Einfangen des zweiten Pferdes musste die L419 über einen Zeitraum von etwa zweieinhalb vollgesperrt werden. Wie es zum nächtlichen Ausflug der Pferde kommen konnte und inwiefern im konkreten Fall gegen Sicherungspflichten verstoßen wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (Quelle: Polizeiinspektion Bingen)