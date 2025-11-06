Wittlich: Bläserklasse des Peter-Wust-Gymnasiums stellt sich vor – Musik und Gemeinschaft

WITTLICH. Am vergangenen Mittwoch erfüllten lebendige Klänge die alte Kapelle des Peter-Wust-Gymnasiums: Die Bläserklasse 6b präsentierte den Viertklässlerinnen und Viertklässlern der Wittlicher Grundschulen, was gemeinsames Musizieren am PWG bedeutet – und das mit sichtbarer Freude und ansteckender Begeisterung.

Ob Trompete, Klarinette, Saxofon oder Querflöte – die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten, wie viel Spaß und Teamgeist in einer Bläserklasse steckt. Die Grundschulkinder hörten aufmerksam zu, klatschten begeistert mit und stellten viele neugierige Fragen rund um die Instrumente und das Bläserklassenkonzept am PWG. Besonders schön war zu erleben, wie groß das Staunen darüber war, dass man in der Schule gemeinsam ein Instrument lernen und als Klasse musizieren kann.

Ein paar Tage später begeisterte die Bläserklasse interessierte Eltern der Grundschülerinnen und Grundschüler, um zu zeigen, was dieses besondere Konzept am PWG ausmacht. Mit viel Spaß und Freude präsentierten die Schülerinnen und Schüler, was das gemeinsame Musizieren ihnen bedeutet.

Wer sich von der Spielfreude der Bläserklasse 6b des PWGs überzeugen möchte, ist herzlich zu einem kleinen Konzert am 29.11.2025 um 15.30 Uhr beim Wittlicher Weihnachtsmarkt eingeladen. Ein herzliches Dankeschön der Schule gilt Frau Butterbach und allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die die Bläserklasse mit großem Engagement beim Musizieren begleiten. (Quelle: Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)