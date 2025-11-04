Luxemburg: Raubüberfall mit Messer bei Taschenkauf – Zwei Täter geschnappt

DOMMELDINGEN/LUXEMBURG – Am Nachmittag des 01.11.2025 wurde ein Überfall am Bahnhof in Dommeldange gemeldet. Das Opfer und die späteren Täter hatten sich ursprünglich für den Verkauf einer Tasche verabredet. Im Zuge des Treffens eskalierte die Situation jedoch.

Einsatz von Messer und Festnahme

Einer der Täter zeigte ein Messer vor und forderte das Opfer auf, seine Kleidung auszuhändigen. Der zweite Tatverdächtige zeigte daraufhin eine Waffe vor und entwendete die Tasche samt Inhalt.

Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam, griffen ein und schlugen die Täter so in die Flucht.

Diese versuchten anschließend, die entwendeten Bankkarten des Opfers an einer Tankstelle für eine Zahlung zu nutzen, was jedoch misslang.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen gestellt werden. Dabei wurden auch das Diebesgut und ein Schlagring in der Nähe aufgefunden. Einer der Tatverdächtigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Da der zweite Tatverdächtige minderjährig ist, wurde er in das Centre socio-éducatif de l’État (CSEE) gebracht.