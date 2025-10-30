++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 95 sinkt wieder ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Freitag, 31.10.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 31.10.25, 00.00 Uhr:

Der Kraftstoff Super 95 wird ab Mitternacht wieder günstiger.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Freitag weiter 1,452 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 1,9 Cent runter, und der Liter kostet am Freitag 1,480 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis stabil, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,580 Euro kostet.