Nach Messeralarm an Schule: Noch kein Verdächtiger ermittelt

LUDWIGSHAFEN – Auch einen Tag nach dem Großeinsatz an einer Realschule in Ludwigshafen hat die Polizei noch keinen Verdächtigen ausfindig gemacht.

Ermittelt werde derzeit in alle Richtungen, sagte eine Polizeisprecherin. Mehrere befragte Schüler hatten demnach angegeben, vermummte Personen gesehen zu haben. Die Erzählungen seien aber sehr unterschiedlich gewesen.

Ein Schüler hatte sich am Mittwoch bei der Polizei gemeldet und angegeben, auf dem Schulgelände befinde sich eine mit einem Messer bewaffnete Person. Über Stunden durchsuchten Einsatzkräfte die Schule, bis schließlich klar war: Auf eine tatsächliche Gefahrenlage oder verletzte Menschen liegen keine Hinweise vor. Die Schüler konnten das Gebäude erst verlassen, nachdem die Polizisten die Bereiche nach und nach gesichert hatten.

Polizei ermittelt – und denkt auch an Halloween

Für einen absichtlichen Fehlalarm gebe es gar keine Hinweise, sagte die Polizeisprecherin. Derzeit prüfen die Ermittler verschiedene Möglichkeiten. Eine davon: Womöglich hatten die vermummten Gestalten etwas mit Halloween zu tun, das schließlich vor der Tür steht. Wenn die Verantwortlichen gefunden werden, müssen sie sich demnach jedenfalls darauf einstellen, die Kosten für den großen Einsatz tragen zu müssen.