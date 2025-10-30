Luxemburg: 250 Kisten Alkohol in 2 Pkw illegal geschmuggelt – Und die Fahrer hatten keinen Führerschein!

LUXEMBURG – Am Mittwochmorgen, 29.10.2025, stoppte die Polizei in der Rue de Bastogne in Ettelbruck im Rahmen einer Verkehrskontrolle zwei sichtlich überladene Fahrzeuge.

Bei der Überprüfung der Fahrer stellte sich heraus, dass keiner der beiden über einen gültigen Führerschein verfügte.

Fund von 250 Kisten Alkohol und Beschlagnahmung

Des Weiteren entdeckten die Beamten in jedem der beiden Fahrzeuge jeweils rund 125 Kisten mit Alkoholflaschen, was einer Gesamtmenge von 250 Kisten entspricht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Fahrer mit der Ware in Richtung Belgien unterwegs waren. Die Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung wurde daraufhin informiert und beschlagnahmte die gesamte Ware aufgrund des illegalen Alkoholtransports.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Protokoll wegen des Fahrens ohne gültigen Führerschein erstellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.