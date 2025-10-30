Technische Probleme: KFZ-Zulassungsstellen in Trier, Saarburg und Hermeskeil zwei Tage dicht

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, müssen wegen technischer Probleme die KFZ-Zulassungsstellen in Trier, Hermeskeil und Saarburg am Donnerstagnachmittag, Freitag und Montag geschlossen bleiben.

Laut der Stadt mussten bei einer Systemumstellung durch den Dienstleister KommWIS aus Mainz unerwartet alle benötigten Systeme zurückgesetzt werden, so dass derzeit keine Fahrzeuge zugelassen werden können.

Rund 150 betroffene Kundinnen und Kunden sowie die Zulassungsdienste wurden per E-Mail persönlich informiert. Die benötigten Mitarbeiter der Firma KommWIS konnten die Stadtverwaltung Trier nicht vor Ort unterstützen.