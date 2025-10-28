Trier: Küchenbrand in Töpferstraße – Feuerwehr rückt nach Trier-Süd aus

TRIER – Wie die Feuerwehrleitstelle Trier mitteilt, kommt es seit 21.52 Uhr in der Trierer Töpferstraße zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte.

Grund für den Einsatz ist ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Töpferstraße.

Laut ersten Einsatzberichten sind zwei Personen von dem Brand betroffen/verletzt.

Etwa 30 Kräfte von der Berufsfeuerwehr Löschzug 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehr Trier Stadtmitte, vom Rettungsdienst und der Polizei sind im Einsatz.Der Einsatz wird voraussichtlich 1 Stunde dauern.

Wir berichten nach…