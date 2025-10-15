Wittlich-Land: Biss- und Kratzwunden – Freilaufender Hund attackiert Frau und Hund

GLADBACH. Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 14.10.2025 erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 13.10.2025 ein Zwischenfall mit einem freilaufenden Hund in der Ortslage von Gladbach (VG Wittlich-Land). Hier war eine 44-jährige Anwohnerin gegen 17.00 Uhr mit ihrem angeleinten Hund im Bereich der Ortsrandlage unterwegs.

Plötzlich näherte sich ein freilaufender Hund, der ihren Hund unvermittelt angriff. Der Hund der Geschädigten erlitt hierdurch eine tiefe Bisswunde im Bereich der Achsel, welche tierärztlich behandelt werden musste. Die Geschädigte selbst erlitt durch den freilaufenden Hund einige Kratzwunden im Bereich der Beine. Es gelang der Geschädigten schließlich, den freilaufenden Hund zu verjagen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)