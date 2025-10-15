Saarland: Bundespolizei stellt Jugendlichen aus Frankreich – Treffer in Fahndungssystem

0
Foto: Friso Gentsch / dpa

GROßROSSELN/SAARBRÜCKEN. Am gestrigen Abend kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken gegen 19.15 Uhr am Grenzübergang Großrosseln-Naßweiler einen zu Fuß aus Frankreich kommenden jungen Mann. Zwar konnte er sich nicht ausweisen, jedoch machte er mündliche Angaben zu seiner Person.

Diese führten bei der Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen zu einem Treffer, so dass die weiteren Maßnahmen in der Dienststelle an der Goldenen Bremm fortgeführt werden mussten. Wie die Ermittlungen ergaben, war der 17-Jährige seit dem Vortag aus einem Jugendheim in Frankreich abgängig. Da weder Erziehungsberechtigte noch das Jugendheim zu erreichen waren, kontaktierten die Polizisten das Jugendamt Saarbrücken. Dieses nahm den Franzosen gegen Mitternacht in seine Obhut und wird die Übergabe an die französischen Stellen vornehmen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)

Vorheriger ArtikelHerbstliche Wandertouren, Museen, Welterbe: Was RLP für die Herbstferien zu bieten hat
Nächster ArtikelWittlich-Land: Biss- und Kratzwunden – Freilaufender Hund attackiert Frau und Hund

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.