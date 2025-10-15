Saarland: Bundespolizei stellt Jugendlichen aus Frankreich – Treffer in Fahndungssystem

GROßROSSELN/SAARBRÜCKEN. Am gestrigen Abend kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken gegen 19.15 Uhr am Grenzübergang Großrosseln-Naßweiler einen zu Fuß aus Frankreich kommenden jungen Mann. Zwar konnte er sich nicht ausweisen, jedoch machte er mündliche Angaben zu seiner Person.

Diese führten bei der Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen zu einem Treffer, so dass die weiteren Maßnahmen in der Dienststelle an der Goldenen Bremm fortgeführt werden mussten. Wie die Ermittlungen ergaben, war der 17-Jährige seit dem Vortag aus einem Jugendheim in Frankreich abgängig. Da weder Erziehungsberechtigte noch das Jugendheim zu erreichen waren, kontaktierten die Polizisten das Jugendamt Saarbrücken. Dieses nahm den Franzosen gegen Mitternacht in seine Obhut und wird die Übergabe an die französischen Stellen vornehmen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)