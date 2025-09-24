++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 fällt wieder ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 25.09.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 25.09.25, 00.00 Uhr:

Nachdem es bei SuperPlus mehrfach im Preis stieg, folgt beim Edel-Kraftstoff Super 98 ab Mitternacht eine Preissenkung.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Donnerstag dann weiter 1,424Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis auch gleich, und der Liter kostet am Donnerstag dann weiter 1,491 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) fällt im Preis um 2,4 Cent, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag 1,596 Euro kostet.