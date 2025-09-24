Vulkaneifel: Bagger-Tank mit Taschentüchern und Dreck verstopft – Tausende Euro Schaden

ESCH bei JÜNKERATH. In dem Zeitraum von Montag, 22.9.2025, gegen 20.00 Uhr, und Dienstag, 23.9.2025, gegen 9.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung eines Baggers in der Hauptstraße in Esch. Bislang unbekannte Täter verstopften den Dieseltank des Baggers mit Taschentüchern und Dreck.

Dabei entsteht ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer: +496551 9420 oder unter der E-Mail: [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)