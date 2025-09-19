Mosel: Lkw kracht in Hauswand – Fahrer flüchtet

TRABEN-TRABACH – Wie die Polizeiwache Traben-Trabach mitteilt, ereignete sich am Donnerstag, den 18.09.25, gegen 13.10 Uhr, in der Poststraße ein Verkehrsunfall.

Ein Lkw mit Containeraufbau stieß im Vorbeifahren gegen den Erker eines Gebäudes, wodurch Teile des Mauerwerks auf den Gehweg fielen.

Der Fahrer des Lkw soll nach Zeugenangaben noch angehalten haben, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei Traben-Trarbach sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 06541-6270 mit der Polizei Traben-Trarbach in Verbindung zu setzen. Lose Teile des Mauerwerks wurden im Anschluss entfernt. Die Gefahrenstelle wurde abgesperrt.

