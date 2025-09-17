Scheibe eingeschlagen, Laptops weg: Diebstähle aus Fahrzeugen in Luxemburg

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 16.9.2025 in ein Fahrzeug auf dem Boulevard Pierre Dupong in Luxemburg-Stadt, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und u.a. ein iPad und ein Laptop entwendeten.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug wurde am gleichen Abend auch in Luxemburg-Stadt in der Rue Saint-Quirin gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter sich durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschafften und einen Rucksack mit einem Laptop entwendeten.

Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)