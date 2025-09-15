Regen, Wolken, z.T. stürmische Böen: Wechselhaftes Wetter in der Region

MAINZ. In der neuen Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf viele Wolken und Regen einstellen. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad ab, örtlich treten stürmische Böen auf – auch in der Nacht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete.

Am Dienstag sinken die Temperaturen auf etwa 17 bis 20 Grad, dazu zeigt sich der Himmel stark bewölkt und es kann einzelne Schauer geben. Auch am Mittwoch bleibt es überwiegend grau und regnerisch bei ähnlichen Werten. Am Donnerstag sind im Norden noch ein paar Regentropfen möglich, sonst bleibt es meist trocken und die Wolken lockern im Tagesverlauf auf. Dann werden 22 bis 25 Grad erreicht. (Quelle: dpa)