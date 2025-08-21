RLP: Bewässerung falsch eingestellt – Landwirt flutet Autobahn – Verkehrsteilnehmer möglicherweise gefährdet

Statt seine Pflanzen zu bewässern, hat ein Landwirt in Rheinland-Pfalz Teile der Autobahn 65 geflutet. Geschädigte können sich bei der Polizei melden.

0
Foto: David Young/dpa/Symbolbild

HAßLOCH. Ein Landwirt hat mit seiner Beregnungsanlage einen Teil der A65 bei Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) geflutet. Laut Polizei hatte er die Sprinkler auf seinem angrenzenden Feld falsch eingestellt.

Demnach hatten Zeugen die Autobahnpolizei am Mittwochabend über die Gefahrenstelle in Fahrtrichtung Ludwigshafen informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die komplette Hauptfahrbahn der A65 unter Wasser stand. Es sei möglich, dass Verkehrsteilnehmer durch die Wassermassen gefährdet oder geschädigt wurden. Geschädigte sollen sich bei der Autobahnpolizei melden. (Quelle: dpa)

