Palzem: Vandalismus auf dem Campingplatz – Wohnmobil besprüht, Planen zerschnitten

PALZEM – Wie die Polizei Saarburg mitteilt, kam es am Samstag, 02.08.2025, zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr am Campingplatz in Palzem zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter.

Hierbei wurde ein hölzerner Wohnmobil-Vorbau einer Campinganlage beschädigt, indem dieser mittels Sprühfarbe besprüht wurde. Weiterhin wurden weitere Planen-Elemente des Stellplatzes zerschnitten.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saarburg zu melden.