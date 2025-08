Bitburg: Westeifel Werke begrüßen neue Azubis

BITBURG/GEROLSTEIN – Die Westeifel Werke der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm mit deren Tochterunternehmen „Lebenshilfe Wohngemeinschaften Eifel“, „EuWeCo“, „euvea Freizeit- und Tagungshotel“ und „WEW Integrationsgesellschaft“ beschäftigen insgesamt rund 1300 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung an 13 Standorten in der Eifel.

Im Mittelpunkt an allen Standorten stehen Menschen mit Behinderung und dessen Teilhabemöglichkeit am Arbeitsleben sowie am Leben in der Gemeinschaft. Um eine optimale Betreuung zu gewährleisten, arbeiten zahlreiche Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Qualifikationen im Unternehmensverbund.

Das zeigen auch die vielfältigen Ausbildungsangebote der Westeifel Werke: Am 1. August 2025 haben zwölf junge Menschen ihre Berufsausbildung zur Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger, zur Industriekauffrau, zum Industriemechaniker sowie zum Koch begonnen. Zwei Personen absolvieren berufsbegleitend die Ausbildung zum Erzieher. Aktuell beschäftigt der Unternehmensverbund der Westeifel Werke insgesamt 35 Azubis.

Zum Ausbildungsstart im August trafen sich die neuen Auszubildenden der Westeifel Werke und aller Tochterunternehmen in der Hauptverwaltung Gerolstein zum ersten Kennenlernen. Sie wurden persönlich durch die Geschäftsführung, Vertriebsleitung und Personalabteilung begrüßt und erhielten grundlegende Schulungen.

Wie in unzähligen Unternehmen in Deutschland, ist auch bei den Westeifel Werken der Bedarf an qualifizierten Fachkräften groß. Dieses Jahr konnten nach bestandener Prüfung insgesamt acht Auszubildende weiterbeschäftigt werden. Die Westeifel Werke bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem modernen Sozialunternehmen mit betrieblicher Altersversorgung sowie ein offenes und konstruktives Arbeitsklima.

Der Unternehmensverbund der Westeifel Werke wünscht allen Azubis viel Erfolg für die Ausbildung und einen guten Start ins Arbeitsleben.