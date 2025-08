Techno-Spektakel im Hunsrück: Zehntausende feiern bei Festival Nature One

KASTELLAUN – Mehrere Zehntausend Menschen sind bis Freitagmittag zum Technofestival Nature One gekommen.

Bereits bis Donnerstag seien rund 40.000 Besucherinnen und Besucher angereist, teilte der Veranstalter mit. Die Polizei sprach von einer sehr ruhigen Anreise.

«Die Wetterprognose zeigt sich deutlich optimistischer als noch vor Tagen», hieß es. «Tagsüber soll es über der Pydna und Kastellaun zwar noch bewölkt sein, aber für den Abend ist strahlender Sonnenschein vorhergesagt – pünktlich zum Festivalstart um 18.00 Uhr.»

An der Abendkasse gibt es für Freitag und Samstag noch Tickets für das Festival. Und das Festival startet am Freitagabend mit einer Vielzahl von Highlights. Auf dem Open Air Floor sind Sets von Felix Jaehn und Neelix zu erleben, während auf dem Century Circus Floor Techno von Sven Väth und Charlotte de Witte geboten wird. Die Fans der Harder Sounds kommen bei den Auftritten von D-Sturb und Dr. Peacock beim Opening voll auf ihre Kosten. Das Classic Terminal präsentiert an Tag eins u.a. Talla2XL, Da Hool und Dr. Motte.

Nature One begann offiziell bereits am Donnerstagabend. Bis zum frühen Sonntagmorgen stehen Auftritte von 350 DJs auf dem Programm.