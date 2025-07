Kreis Bernkastel-Wittlich: Sommerfest der Pflegefamilien bei strahlendem Sonnenschein

BRNKASTEL/WITTLICH. Strahlende Gesichter und strahlender Sonnenschein: Anfang Juli veranstaltete der Pflegekinderdienst Bernkastel-Wittlich zum ersten Mal ein Sommerfest für alle Pflegefamilien des Landkreises. Zahlreiche Gäste fanden sich am Waldhaus in Wittlich ein und verbrachten eine gemeinsame Zeit voller Freude, Kinderlachen, Spiel und Spaß.

Ein Angebot für die jungen Besucher war das kreative Kinderschminken. Ob als Superheld, Prinzessin, Schmetterling oder Schweinchen – die kleinen Kunstwerke auf den Gesichtern zauberten nicht nur den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Etwas später besuchte Esmi, der Sozialhund, die Gäste und zeigte, was er alles kann, wenn ihm Leckerli in Aussicht gestellt werden. An der Bastelstation durften sich die Kinder selbst Buttons gestalten. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die lockere und herzliche Stimmung machte es Gästen leicht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Als Höhepunkt des Nachmittags erschien „Luftballon-Nicole“ und formte, was die Kinderherzen begehrten, von Feuerlöschern, Riesenkraken, Papageien über Raketen.

„Wir möchten mit diesem Fest Danke sagen – unseren Pflegefamilien, den engagierten Mitarbeitenden und vor allem den Kindern, die mit ihrer Lebensfreude alle Herzen berühren“, so die Teamleitung des Pädagogischen Dienstes der Kreisverwaltung, Adele Ruppenthal. „Heute geht es um Zusammenhalt, Wertschätzung und darum, gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen.“

Wer sich für diese schöne und manchmal auch herausfordernde Aufgabe interessiert ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, wendet sich für weitere Informationen entweder an Julia Kern vom Pflegekinderdienst des Kinderschutzbundes Bernkastel-Wittlich, 06571/2698056, [email protected] oder an den Pflegekinderdienst der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Tanja Trauden, [email protected] und Mona Lengsdorf, [email protected]. (Quelle:

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)