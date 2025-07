Nach schweren Hochwasser-Schäden: Freibad Mertesdorf wird saniert

MERTESDORF. Beim Pfingsthochwasser im vergangenen Jahr trug das Mertesdorfer Freibad starke Schäden davon und ist seither geschlossen. Jetzt wird es aufwendig saniert, wie der SWR berichtet.

Die Arbeiten an dem Schwimmbad haben am Montag begonnen. Das Bad soll eine Wasserrutsche, einen Sprungturm, ein Technik-Gebäude für sowie ein Sanitärgebäude mit Toiletten, Duschen und Umkleiden erhalten. Die Kosten für die VG Ruwer belaufen sich laut Bericht auf fast sechs Millionen Euro. Das Land Rheinland-Pfalz und der Landkreis Trier-Saarburg wollen sich an den Kosten beteiligen.

„Es ist sehr schade, dass das Schwimmbad in diesem Jahr geschlossen bleiben muss. Die Enttäuschung über diese Nachricht war groß. Wir werden aber alles dafür tun, dass die Bauarbeiten im Freibad so schnell wie möglich fertig sind“, sagte die Bürgermeisterin der VG Ruwer, Stephanie Nickels (CDU), dem Sender. Schon 2026 soll das Freibad Mertesdorf wieder eröffnet werden – vorausgesetzt, alles läuft nach Plan. (Quelle: SWR)