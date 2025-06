Goldener Meisterbrief für 50-jähriges Berufsjubiläum: HWK sucht die Anwärter von 1975

TRIER. Die Handwerkskammer Trier startet aktuell einen Aufruf: Wer hat 1975 in der Region den Meisterbrief gemacht? Denn es winkt der Goldene Meisterbrief!

1975 waren Parkettböden, psychedelische Tapeten, Popmusik und Partys populär. Doch es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch viel geschafft: Ponyfrisuren wurden geschnitten, Paneele montiert, Partyplatten serviert – das Handwerk mischte schon damals kräftig mit. Manche Gesellinnen und Gesellen legten damals den Grundstein für ihre jahrzehntelange Meisterkarriere und dürfen sich nun auf ein Jubiläum freuen: Wer vor 50 Jahren seine Meisterprüfung im Einzugsgebiet der Handwerkskammer (HWK) Trier abgelegt hat, kann den Goldenen Meisterbrief erhalten.

Aus diesem Anlass wird es eine Feier geben, jedoch ruhiger als in den wilden 70-ern. Die Urkunden werden je nach Bezirk getrennt am 31. August von der Handwerkskammer Trier sowie am 27. Oktober von der Kreishandwerkerschaft MEHR übergeben.

Alle Anwärterinnen und Anwärter sind aufgerufen, mit der Handwerkskammer Trier, Tel. 0651/207-120, E-Mail: [email protected] oder der Kreishandwerkerschaft MEHR, Tel. 06551-96020, E-Mail: [email protected], Kontakt aufzunehmen.