Sturz in unwegsamem Gelände: Mountainbiker stirbt bei Unfall in Luxemburg

BASCHLEIDEN. In Baschleiden wurde am gestrigen Nachmittag gegen 13.30 Uhr ein schwerer Unfall mit einem Mountainbiker gemeldet. Der 34-jährige Biker aus Belgien kam auf einem Trail durch unwegsames Gelände zum Sturz und verletzte sich derart, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Autopsie sowie Mess- und Erkennungsdienst der Polizei an. Die anwesenden Mountainbiker, welche alle zur gleichen Radfahrergruppe gehörten, wurden vom Groupe de support psychologique in Empfang genommen und betreut. Handy, Uhr, sowie das MTB der Verstorbenen wurden beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)