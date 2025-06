++ Schauer, Wolken, Gewitter: So wird das Wetter in der Region ++

Schauer, Wolken, einzelne Gewitter. Das Wetter in den kommenden Tagen wird ungemütlich.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen für den Rest der Woche auf jede Menge Regen einstellen. Bei Höchsttemperaturen von 20 bis 22 Grad am Rhein werde es heute wechselnd bis stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Örtlich gebe es zudem Schauer.

Auch von Freitag bis Sonntag bleibt es demnach ungemütlich: Zahlreiche Schauer und viele Wolken ziehen durch Rheinland-Pfalz und das Saarland. Außerdem könne es einzelne Gewitter mit stürmischen Böen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad am Freitag, 19 und 22 Grad am Samstag sowie 16 und 19 Grad am Sonntag. (Quelle: dpa)