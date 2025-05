Salmonellen-Gefahr bei Norma: Blumenkohl-Käse-Taler zurückgerufen

NÜRNBERG/TRIER. Wegen des Verdachts auf Salmonellen ruft der Discounter Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG das Produkt «St. Alpine Österreichische Blumenkohl-Käse-Taler 300 Gramm tiefgefroren» der Firma Weinbergmaier GmbH zurück.

Produkt auch bei Norma in Rheinland-Pfalz verkauft

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Krankheitserreger in dem Produkt befänden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg mit. Betroffen seien alle Mindesthaltbarkeitsdaten. Das Produkt sei in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft worden.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich den Angaben zufolge einige Tage nach der Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich mit Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Menschen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten zum Arzt gehen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen.