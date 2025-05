Luxemburg: Großangelegte Zweiradkontrolle mit deutscher und niederländischer Polizei

EISENBACH/LUXEMBURG. Wie die Police Grand Ducale mitteilt, hat die luxemburgische Polizei zusammen mit Kollegen der deutschen und niederländischen Polizei am heutigen Freitag eine gemeinsame Verkehrskontrolle an der N10 in Eisenbach durchgeführt.

Im Rahmen der Motorradsaison lag das Hauptaugenmerk der Kontrolle auf der Ausstattung und dem technischen Zustand der Fahrzeuge. Des Weiteren wurden die Bordpapiere überprüft.

Vor Ort wurden 37 gebührenpflichtige Verwarnungen aufgrund von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ausgestellt, darunter :

11 Mal Unregelmäßigkeiten in Bezug auf den Helm (145€ und 2 Punkte)

8 Mal unlesbare oder nicht regelgerechte Kennzeichen (74 bzw. 49€)

6 Mal fehlende Rückstrahler (74€)

5 Mal fehlende Warnweste (74€)

3 Mal Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Auspuffanlage (74€)

sowie mehrere fehlende Fahrzeugpapiere (24€).

Insgesamt waren 17 Beamte der luxemburgischen, niederländischen und deutschen Polizei an der Kontrolle beteiligt.

Im Sinne der allgemeinen Verkehrssicherheit will die Polizei auch im weiteren Verlauf der Motorradsaison regelmäßige Kontrollen entlang der Motorradstrecken durchführen.

Informationen und Ratschläge für Motorradfahrer können auf unserer Internetseite nachgelesen werden : https://police.public.lu/fr/prevention/securite-routiere/conseils-securite-usagers-de-la-route/motards.html