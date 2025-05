„Turm – hoch hinaus“: Schüler aus Konz gewinnen bei Junior.ING RLP

KONZ/MAINZ. Drei Schüler der Klasse 10b (Adrian Dalinger, Lukas Grünen und Daniel Husch) haben in ihrer Altersklasse mit einem gemeinsamen Projekt den diesjährigen Schülerwettbewerb „Junior.ING“ der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz gewonnen.

Unter dem Motto „Turm – hoch hinaus“ sollte ein Turm mit einer Aussichtsplattform geplant und im Modell umgesetzt werden. An die Modelle wurden strenge Bedingungen geknüpft, z.B. die Mindesthöhe der Aussichtsplattform (70 cm), die Größe der Grundfläche, die Art des verwendeten Materials etc. Es gab auch ausdrückliche Verbote, so durfte z.B. kein 3D-Druck erfolgen oder vorgefertigtes Material aus Fertigbausätzen verwendet werden.

Das Modell von Adrian, Lukas und Daniel erhielt in der Bewertungsmatrix von der Jury in allen Bewertungskriterien (z.B. Entwurfsqualität der Tragekonstruktion, sparsamer Materialeinsatz) die volle Punktzahl. Ihre Bauzeit betrug 118 Stunden. Der Turm selbst besteht aus 5x5mm Holzstäben, von denen etwa 50 Meter verbaut wurden. Die Mindestbelastung von 500g hat der Turm in den Tests um das rund Zehnfache übertroffen.

Nun heißt es Daumen drücken für den Bundesentscheid, der am 13.6. in Berlin stattfindet. Dort ermittelt die Bundesingenieurkammer unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen den Gewinner aus allen Landessiegermodellen.

Der Landeswettbewerb stand unter der Schirmherrschaft der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasium Konz gratuliert Adrian, Lukas und Daniel ganz herzlich und wünscht viel Erfolg beim Bundesentscheid in Berlin. (Quelle: S. Keck-Dutzschke / S. Steinbach / Gymnasium Konz)