Karthaus: Teilnehmerrekord bei Veranstaltungsreihe „Gesund im Alter“

KONZ-KARTHAUS. Am Montag fand das letzte Angebot der Veranstaltungsreihe “Gesund im Alter” in Karthaus statt. Bei bestem Wetter und mit einer Rekordteilnehmerzahl von fast 30 Personen war der “Bewegungsaktivierende Spaziergang” rund um das Kloster ein Bewegungs- und Begegnungsangebot in einem und bildete den Schlusspunkt der vier Veranstaltungen umfassenden Reihe.

Seit 2022 organisiert das Quartiersmanagement Konz-Karthaus gemeinsam mit der GemeindeschwesterPlus und dem Pflegestützpunkt Konz die Veranstaltungsreihe für Seniorinnen und Senioren. Unter Einbindung verschiedener Kooperationspartner wie der Fachstelle Gesundheitsförderung und Prävention des Landkreises Trier-Saarburg, dem Sanitätshaus KoMed, dem Wundzentrum Trier-Ehrang, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland oder dem ADAC Mittelrhein konnten so in den vergangenen Jahren mit 15 Veranstaltungen fast 300 Seniorinnen und Senioren erreicht werden – davon alleine 100 in diesem Jahr. Die Reihe findet jährlich im Frühjahr statt, ist mittlerweile als Angebot fest etabliert und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Die Veranstaltungsreihe versteht sich Ergänzung zu den bestehenden Angeboten für die älteren Karthäuserinnen und Karthäuser und bietet wohnortnahe und gut erreichbare Teilhabeangebote. Sie bietet eine ausgewogene Mischung zwischen alltags- und altersrelevanten Beratungs- und Informationsangeboten auf der einen und Bewegungs- und Begegnungsangeboten für ältere Menschen auf der anderen Seite.

Im kommenden Jahr soll die fünfte Auflage der Reihe stattfinden. Wieder mit der Unterstützung von Kooperationspartnern und wieder mit neuen, innovativen Inhalten. Ein Bewegungsangebot wird nach dem Erfolg in diesem Jahr aber auch 2026 ganz sicher wieder im Rahmen der Reihe angeboten. (Quelle: Quartiersmanagement Konz-Karthaus)