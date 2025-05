++ Sonne und wenige Wolken: Milder Wochenstart in der Region ++

OFFENBACH. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland überwiegend trocken. Am Sonntag erwarten die Meteorologen nur am Abend einzelne Schauer im Norden.

Ansonsten bleibt es bei bis zu 22 Grad mild und nur wenige Wolken trüben das sonnige Frühlingswetter. Auch der Start der neuen Woche beginnt meistens sonnig mit nur wenigen Wolken. Es bleibt erneut niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 21 bis 25 Grad, in den Hochlagen der Mittelgebirge bleibt es etwas kühler.

Ähnlich sehen die Prognosen für Dienstag aus: sonnig und trocken mit wenigen Quellwolken bei Maximalwerten bis 26 Grad. (Quelle: dpa)