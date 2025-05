PKW überschlägt sich in Kreisverkehr – Feuerwehr Daun sichert Unfallstelle

DAUN. Am 12.5.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 21.55 Uhr zur Absicherung einer Unfallstelle alarmiert. In einem Kreisverkehr der Dauner Umgehungsstraße hatte sich ein PKW überschlagen.

Im Fahrzeug befand sich eine Person, die vom Rettungsdienst betreut wurde. Die Feuerwehr Daun stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder und schob es an den Fahrbahnrand, so dass der Verkehr wieder fließen konnte. Die Fahrzeugbatterie wurde abgeklemmt, so dass die Entstehung eines Fahrzeugbrandes unterbunden wurde. Ebenso wurde die Polizei bei der Verkehrsregelung im Bereich der Unfallstelle unterstützt. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)