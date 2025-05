++ Region: Viel Sonne und Temperaturen bis 27 Grad ++

Gute Aussichten für die laufende Woche: Es wird warm und sonnig. Zum Ende der Woche kühlt es etwas ab.

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet sonniges und warmes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es heute überall sonnig. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 25 Grad. In der Nacht kühlt es aber auf 6 bis 10 Grad ab, in den Mittelgebirgen sogar auf 5 bis 1 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich ein ähnliches Bild: Bei viel Sonne werden Temperaturen zwischen 19 und 27 Grad erreicht. Vereinzelt bedecken Schleierwolken den Himmel. Zum Ende der Woche kühlt es laut DWD dann etwas ab, aber es bleibt freundlich. (Quelle: dpa)