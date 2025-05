TRIER – UPDATE: Zwei Häuser in Feyen in Flammen

TRIER. Zwei Wohnhäuser stehen in Trier seit dem Nachmittag in Flammen. Nach aktuellem Stand befinden sich keine Menschen mehr in den beiden Gebäuden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Gut 100 Einsatzkräfte seien mit den Löscharbeiten beschäftigt, auch Notarzt und Rettungsdienst waren vor Ort. Mindestens eine Person habe sich selbst in Sicherheit gebracht. Laut der Stadt Trier wurden zwei Bewohner bei dem Brand leicht verletzt.

Mutmaßlich hatet ein Heckenbrand gegen 15 Uhr vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte auf zwei Gebäude übergegriffen.

Den Bereich um den Brandort herum haben die Einsatzkräfte laut Polizei weiträumig gesperrt. Eine Grundschule und eine Kindertagesstätte, die in der Nähe liegen, seien geräumt worden.

Feuerwehrleute und Polizisten betreuen die Kinder demnach derzeit. Anwohner wurden laut Feuerwehr dazu aufgefordert, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten. Dazu sei auch eine Sirene ausgelöst worden.