Bitburg: Klinikum Mutterhaus eröffnet HNO-Praxis im Marienhaus Klinikum Eifel

BITBURG. Mit einer feierlichen Einsegnung wurde am vergangenen Mittwoch, den 30. April, der neue Standort des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) des Klinikums Mutterhaus offiziell eröffnet.

Die Praxis für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ist im Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg angesiedelt und soll die ambulante medizinische Versorgung in Stadt und Landkreis spürbar verbessern.

„Wenn viele Beteiligte wirklich wollen, ist auch viel möglich. Deshalb stellen wir die Patienten in den Fokus statt die Bürokratie“, bilanzierte Dr. med. Christian Sprenger, Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus, mit Blick auf die schnelle und unkomplizierte Umsetzung des Kooperationsprojekts mit der Marienhaus Kliniken GmbH.

Ein positives Fazit, dem sich auch Markus Hommes, Geschäftsführer des MVZ des Klinikums Mutterhaus, anschloss. „Eine konkrete Verbesserung der ambulanten medizinischen Versorgung im ländlichen Raum funktioniert nur in guter Kooperation. Wir freuen uns, dass wir dank viel Herzblut und Engagement den Menschen in der Region nun hochwertige medizinische Versorgung des modernsten Standards bieten können“, so Hommes bei seinem Grußwort.

Anlässlich der offiziellen Eröffnung der Praxis, die bereits Mitte März ihren Betrieb aufgenommen hat, kamen auch Andreas Kruppert, Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm, sowie Joachim Kandels, Bürgermeister der Stadt Bitburg, zu Wort. Beide stellten die große Bedeutung hochwertiger medizinischer Versorgung für die Zukunftsfähigkeit der Region heraus und bedankten sich bei MU Dr. Eva Vitek und Dr. med. Petr Vitek, die gemeinsam die neue Praxis in der Innenstadt leiten.

Auch Anke Klauck, Geschäftsführerin Marienhaus Kliniken GmbH, betonte die Bedeutung vertrauensvoller Zusammenarbeit: „Mit diesem Angebot geben wir ein Versprechen an die Menschen in der Eifel, dass wir für sie da sind und uns um ihre wohnortnahe medizinische Versorgung auf hohem Niveau sorgen“, so Klauck.

Den feierlichen Schlusspunkt der Eröffnung markierte die Einsegnung der Räumlichkeiten durch Klinikoberin Elke Kirsch, gemeinsam mit dem Team der Seelsorge am Klinikum Mutterhaus.

Weitere Informationen zu Leistungsangebot und Terminvereinbarung im neuen HNO-MVZ Bitburg finden Sie unter: https://www.mutterhaus-mvz.de/hno-bitburg

Zum Hintergrund: Bereits im April 2024 unterzeichneten die Marienhaus-Gruppe (MHG) und das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH (Klinikum Mutterhaus) eine Absichtserklärung zur Erarbeitung und Umsetzung eines weitreichenden Kooperationskonzepts, mit dem beide Träger gemeinsam eine langfristig tragfähige und bedarfsorientierte Gesundheitsversorgung in der Region sicherstellen wollen.

Nach erfolgreicher Zusammenarbeit in den Bereichen Geburtshilfe und Ambulantes Operieren stellt der MVZ-Standort für HNO in Bitburg das jüngste Kooperationsprojekt dar.