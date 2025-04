Trier: Passfoto-Automat im Bürgeramt ab Mai vorübergehend außer Betrieb

TRIER. Wegen Verzögerungen bei einer Systemumstellung der Bundesdruckerei, von der zahlreiche Kommunen betroffen sind, können ab Anfang Mai im Bürgeramt am Viehmarkt vorerst keine Passfotos mehr am Automaten vor Ort erstellt werden. Kundinnen und Kunden werden gebeten, für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen Fotoabzüge im Rahmen der digitalen Bildübermittlung der Fotogeschäfte einzureichen.

Darüber hinaus ist es in einer Übergangsphase bis zum 31. Juli weiterhin möglich, biometrische Passbilder auch auf Papier zum Termin im Bürgeramt mitzubringen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe erklärt dazu: „Trotz nachdrücklicher Anstrengung ist es der Stadt Trier sowie den Verbänden, wie zum Beispiel dem deutschen Städtetag, bislang nicht gelungen, für die Foto-Terminals im Bürgeramt ebenfalls eine Übergangsphase zu erwirken, da sich der Austausch der Geräte in zahlreichen Kommunen aufgrund eines Engpasses in Berlin verzögert. An einer Lösung arbeiten wir mit Hochdruck, unsere Möglichkeiten als Kommune auf die Liefertermine der Bundesdruckerei in Berlin einzuwirken sind aber leider begrenzt. Sobald die Fototerminals vor Ort wieder im Einsatz sind, informieren wir Sie.“ (Quelle: Stadt Trier)