Region Trier: Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich wieder gestiegen, v.a. bei Jüngeren

TRIER. Mehr als 500 Menschen haben ihre Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat beendet. Im vergangenen Jahr waren es zwar fast 600 Arbeitslose weniger als zurzeit, aber auch diese Lücke schließt sich langsam. Im März betrug die Differenz noch beinahe 900.

Insbesondere bei den jüngeren Menschen unter 25 Jahren ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit im letzten Jahr jedoch vergleichsweise hoch. Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier, sieht die fehlende Berufsausbildung bei den jungen arbeitslosen Menschen als Hauptursache: „Eine gute Ausbildung ist die Basis des späteren Berufslebens und dafür ist es nie zu spät.“ Momentan verfügen fast 80 Prozent der arbeitslosen Jugendlichen über keine Berufsausbildung. Gleichzeitig suchen viele Betriebe ständig Fachkräfte. „Die Ausbildungsmesse FUTURE am 16. und 17. Mai ist die beste Gelegenheit für alle jungen Menschen, den passenden Beruf oder Arbeitgeber zu finden. Über 100 Betriebe aus der Region bieten an den beiden Tagen attraktive Ausbildungsstellen an. Im persönlichen Kontakt können sich Ausbildungsinteressierte direkt bei den Betrieben nach konkreten Ausbildungsmöglichkeiten erkundigen. Wer dazu noch Fragen hat, ist bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit bestens aufgehoben.“ Informationen zur Messe sind unter http://www.Future-Ausbildung.de zu finden.

Agentur für Arbeit Trier

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im April 2025 gesunken. 13.164 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 531 Personen weniger (-4 Prozent) als im März, aber 572 Personen bzw. 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,4 Prozent und lag mit 0,2 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.041 Personen (354 Personen weniger als im Vormonat, aber 723 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.123 Arbeitslose registriert (177 Personen weniger als im Vormonat und 151 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 54 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.543 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.022 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 3.068 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 1.271 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 1.014 Stellen wurden im April neu gemeldet (126 mehr als im Vormonat und 201 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe. Aktuell befanden sich damit 5.074 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 111 (entspricht -1 Prozent) auf insgesamt 11.833.

15.945 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 305 Personen weniger (-2 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im April 2025 gesunken. 4.565 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 117 Personen weniger (-3 Prozent) als im März, aber 315 Personen bzw. 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,4 Prozent und lag mit 0,2 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 6,9 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.528 Personen (10 Personen weniger als im Vormonat, aber 167 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.037 Arbeitslose registriert (107 Personen weniger als im Vormonat, aber 148 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 67 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 803 Personen arbeitslos. Davon kamen 288 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 924 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 308 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 222 Stellen wurden im April neu gemeldet (64 weniger als im Vormonat, aber 6 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Verarbeitendes Gewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.212 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 76 (entspricht 2 Prozent) auf insgesamt 4.990.

6.564 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 101 Personen mehr (2 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im April 2025 gesunken. 2.545 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 295 Personen weniger (-10 Prozent) als im März, aber 115 Personen bzw. 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,9 Prozent und lag mit 1 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.398 Personen (253 Personen weniger als im Vormonat, aber 300 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.147 Arbeitslose registriert (42 Personen weniger als im Vormonat und 185 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 45 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 536 Personen arbeitslos. Davon kamen 219 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 826 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 425 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 141 Stellen wurden im April neu gemeldet (95 weniger als im Vormonat und 37 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Gastgewerbe. Aktuell befanden sich damit 1.259 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 206 (entspricht -9 Prozent) auf insgesamt 2.029.

2.793 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 336 Personen weniger (-11 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im April 2025 gesunken. 1.801 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 17 Personen weniger (-1 Prozent) als im März, aber 136 Personen bzw. 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,1 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 907 Personen (29 Personen weniger als im Vormonat, aber 163 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 894 Arbeitslose registriert (12 Personen mehr als im Vormonat, aber 27 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 50 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 394 Personen arbeitslos. Davon kamen 170 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 414 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 177 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 112 Stellen wurden im April neu gemeldet (18 weniger als im Vormonat und 20 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 865 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 6 (entspricht 0,3 Prozent) auf insgesamt 1.659.

2.264 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 14 Personen weniger (-1 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im April 2025 gesunken. 1.511 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 29 Personen weniger (-2 Prozent) als im März und 18 Personen bzw. 1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,6 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 740 Personen (42 Personen weniger als im Vormonat, aber 16 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 771 Arbeitslose registriert (13 Personen mehr als im Vormonat, aber 34 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 51 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 256 Personen arbeitslos. Davon kamen 94 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 283 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 126 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 387 Stellen wurden im April neu gemeldet (278 mehr als im Vormonat und 241 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Verarbeitendes Gewerbe, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen. Aktuell befanden sich damit 936 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 1 (entspricht 0,1 Prozent) auf insgesamt 1.062.

1.447 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 15 Personen weniger (-1 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im April 2025 gesunken. 2.742 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 73 Personen weniger (-3 Prozent) als im März, aber 24 Personen bzw. 1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3 Prozent und lag mit 0,1 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.468 Personen (20 Personen weniger als im Vormonat, aber 77 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.274 Arbeitslose registriert (53 Personen weniger als im Vormonat und 53 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 47 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 554 Personen arbeitslos. Davon kamen 251 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 621 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 235 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 152 Stellen wurden im April neu gemeldet (25 mehr als im Vormonat und 11 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Baugewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verarbeitendes Gewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht. Aktuell befanden sich damit 802 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 11 (entspricht 1 Prozent) auf insgesamt 2.092.

2.878 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 40 Personen weniger (-1 Prozent) als vor einem Jahr. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)