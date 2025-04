Trier: Teilsperrung am Georg-Schmitt-Platz wegen Arbeiten am Versorgungsnetz

TRIER. Aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz kommt es rund um die Kreuzung am Georg-Schmitt-Platz ab Montag, 5. Mai, bis voraussichtlich Donnerstag, 8. Mai, 2025 zu einer Teilsperrung und einer Verkürzung einer Spur. So wird die rechte Abbiegespur in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke auf der Höhe des Baufeldes, in einem Bereich von circa 20 Metern, verkürzt.

Der Verkehr wird hier über die linke Abbiegespur geleitet. Die Verkürzung gilt nur während der Bauzeiten von 8 bis 16 Uhr und wird außerhalb dieser Zeiten aufgehoben. In der Lindenstraße wird die linke Abbiegespur in Richtung Kaiser-Wilhelm Brücke für die gesamte Dauer der Maßnahme gesperrt. Die Sperrung gilt auch außerhalb der Bauzeiten. Der Verkehr wird hier über die rechte Abbiegespur geleitet. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)