B407: Motorradfahrer stürzt auf Ölspur bei Reinsfeld

REINSFELD. Am 26.4.2025 befuhr ein Motorradfahrer gegen 18.35 Uhr die B407 von Reinsfeld Kommend in Richtung Hermeskeil. Auf der Abbiegespur des Zubringers von der B407 zur B52 Hermeskeil-Höfchen wurde er im Kurvenbereich von einer Ölspur überrascht.

Durch den Schmierstoff geriet das Vorderrad ins Rutschen und der Motorradfahrer stürzte. Hierbei entstand Sachschaden am Motorrad. Hinweise zur Feststellung des Verursachers der Ölspur erbittet die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 oder per E-Mail an [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Trier)