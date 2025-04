Fassadenreinigung statt Neuanstrich: Die Firma instaclean Fassadenreinigung aus Newel lässt Fassaden in der Region Trier, Eifel, Mosel & Saar wieder in neuem Glanz erstrahlen

TRIER. Die Fassaden vieler Immobilien sehen nach nur wenigen Jahren oft nicht mehr frisch und strahlend aus, sondern vielmehr trist und grau. Ursächlich sind in der Regel organische Verschmutzungen wie zum Beispiel Schimmel, Algen und Moose, die sich im Laufe der Zeit auf der Fassadenoberfläche ansammeln. Insbesondere Fassaden mit einer modernen Wärmedämmung sind für diese Art von Verschmutzungen anfällig. Auch wenn mithilfe der Wärmedämmung Heizenergie gespart und in Zeiten hoher Energiepreise der Geldbeutel geschont wird, sind es gerade die modernen, wärmegedämmten Fassaden, die bereits nach kurzer Zeit von Algen, Moosen und Schimmel überzogen sind. Grund dafür ist, dass gedämmte Fassaden nur langsam abtrocknen und die Oberfläche länger kalt und feucht bleibt. Häufig ist dies oberhalb der Rollladenkästen der Fall, wenn hier durch Kipplüftung warme Luft kondensiert und sich dort immer wieder Feuchtigkeit bildet – ein Paradies für Schimmel.

Doch was tun, um die unschönen Verschmutzungen wieder loszuwerden? Gerade jetzt, im Frühjahr, wenn das Wetter wieder besser wird und der große Frühjahrsputz ansteht, stellen sich viele Hausbesitzer diese Frage. Eine Möglichkeit besteht darin, das Haus neu streichen zu lassen. Das ist allerdings teuer, aufwendig und zeitraubend. Das Haus muss eingerüstet werden und die neue Farbe aufzutragen und trocknen zu lassen, braucht viel Zeit.

Oft ist ein teurer Neuanstrich überhaupt nicht erforderlich. Eine professionelle Fassadenreinigung mit speziellen Reinigungs- und Teleskoplanzen stellt hier eine kostengünstige, schnelle und nachhaltige Alternative zum Neuanstrich dar. Eine Firma aus unserer Region, die sich auf diesen Service spezialisiert hat, ist die Firma instaclean Fassadenreinigung GmbH aus Newel. „Nach unserer schonenden und nachhaltigen Fassadenreinigung, ganz ohne teures Gerüst oder gar wochenlanger Malerarbeiten, erstrahlen vorher verschmutzte Häuser wieder in neuem Glanz“, erklärt Geschäftsführer Dirk Sinnig.

Dabei wird zunächst ein speziell entwickelter Fassadeneiniger aufgetragen, der den Schmutz von der Fassade löst. Im zweiten Schritt wird der gelöste Schmutz mit Wasser und sanftem Druck schonend von der Fassade abgespült. Das anfallende Schmutzwasser wird aufgefangen und direkt vor Ort in den Einsatzfahrzeugen wiederaufbereitet, so dass es ressourcenschonend sofort wieder zur weiteren Reinigung verwendet werden kann. Zum Abschluss wird ein desinfizierender Fassadenschutz auf die gereinigte Fassadenoberfläche aufgebracht, der nachhaltig vor einem Neubefall mit Algen, Schimmel, Pilzen und sonstigen organischen Verschmutzungen schützt.

„Ein Einfamilienhaus reinigen wir in der Regel innerhalb eines Tages“, sagt Sinnig. Die genaue Dauer hängt allerdings von der Größe des Gebäudes und vom Grad der Verschmutzung ab. In den meisten Fällen jedoch können Hausbesitzer morgens zur Arbeit fahren und finden bei ihrer Rückkehr ein sauberes und strahlendes Haus vor. Einmal habe sich eine Familie ein paar Tage vor einer Kommunionfeier an instaclean gewandt, erzählt Sinnig. Die Feier sei an einem Sonntag gewesen. Das Team von instaclean hat das Haus am Freitag komplett gereinigt und das Fest konnte in einem Haus stattfinden, das praktisch wie neu aussah – sehr zur Freude der Familie und ihrer Gäste. „Die waren alle total happy“, so der Unternehmer aus Newel.

„Voraussetzung für eine erfolgreiche Fassadenreinigung ist, dass sich die Fassade in einem grundsätzlich guten Zustand befindet“, erläutert Sinnig. Wenn die Fassadenoberfläche kaputt ist und der Putz bereits von den Wänden bröckelt, können natürlich nur noch der Verputzer und der Maler weiterhelfen. Um dies zu verhindern sollte mit der Reinigung einer Hausfassade auch nicht allzu lange gewartet werden. „Hausbesitzer, die ihre Fassade lange schön und vor allem intakt halten möchten, sollten die Fassadenreinigung in regelmäßigen Abständen als vorbeugende und werterhaltende Maßnahme ins Auge fassen.“ führt Geschäftsführer Dirk Sinnig aus. Ansonsten können Schimmel, Moos und Co. schnell zu einem unschönen Albtraum für das geliebte Eigenheim und dessen Erscheinungsbild werden.

„Bei uns stehen die Kundenzufriedenheit und die Qualität unserer Dienstleistung im Fokus“, sagt Sinnig. Deshalb bietet instaclean interessierten Hausbesitzern bei jedem Vor-Ort-Termin eine kostenlose und unverbindliche Probefläche an, um so direkt einen Eindruck vom möglichen Ergebnis der Fassadenreinigung zu bekommen. Sofern das Probe-Reinigungsergebnis überzeugt, erfolgen ein Aufmaß der zu reinigenden Immobilie und die Erstellung eines Angebotes. Zur hohen Kundenzufriedenheit, die sich auch in den hervorragenden Google-Bewertungen der instaclean Fassadenreinigung GmbH widerspiegelt, trägt auch die regionale Verwurzelung von instaclean bei: „Wir sind ein regionales Unternehmen. Auch wenn sich unser Firmenname für viele nach einer Franchise-Kette anhört, müssen wir in diesem Punkt leider enttäuschen“, sagt Geschäftsführer Dirk Sinnig. „Uns gibt es nur einmal – wir sind in der Region Trier zu Hause.“

Wer sich für die Fassadenreinigung von instaclean entscheidet, bekommt eine Dienstleistung, die den Wert der eigenen Immobilie steigert, rund 70 Prozent günstiger ist als ein Neuanstrich, schnell und schonend durchgeführt wird und auch noch steuerlich absetzbar (§ 35aEStG) ist. Es lohnt sich also. Jetzt, wo Ostern naht, ist es Zeit für den Frühjahrsputz – innen und außen. Mit einer professionellen Fassadenreinigung der instaclean Fassadenreinigung GmbH für die Region Trier, Eifel, Mosel & Saar. Mehr Infos unter www.instaclean.de oder unter www.wirwaschendeinhaus.de