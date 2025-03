Steigende Tendenz: So viele Syrer arbeiten in Rheinland-Pfalz

Syrerinnen und Syrer sind in Rheinland-Pfalz in vielen Jobs tätig. Auch in sogenannten Engpassberufen - wie als Arzt.

MAINZ. Oft arbeiten sie als Bus- oder Straßenbahnfahrer oder sind im Gastgewerbe und in Gesundheitsberufen tätig: Mehr als 14.000 Syrer gehen in Rheinland-Pfalz einer Beschäftigung nach. Das geht aus einer Antwort der rheinland-pfälzischen Arbeitsministerin Dörte Schall (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage von CDU-Abgeordneten hervor.

Insgesamt lebten demnach Ende Januar gut 50.000 Menschen syrischer Staatsangehörigkeit in Rheinland-Pfalz. Mehr als 16.000 sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Knapp 8.000 Syrer waren laut Bundesagentur für Arbeit im Februar arbeitslos gemeldet.

In vielen Branchen tätig

Syrer seien in vielen unterschiedlichen Berufen tätig, sagte die Sprecherin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Sie arbeiteten auch in sogenannten Engpassberufen, wie zum Beispiel als Arzt. Ein Engpassberuf bezeichnet einen Beruf, in dem es zu wenig Fachkräfte gibt.

Die höchste Zahl an Beschäftigten mit syrischer Staatsangehörigkeit gibt es in den Landkreisen Mayen-Koblenz (906) und Neuwied (789), gefolgt von den Kreisen Ahrweiler (577), Mainz-Bingen (540) und dem Westerwaldkreis (519). In den kreisfreien Städten weisen Kaiserslautern (1.134), Mainz (1.042), Koblenz (914) und Trier (849) die stärksten Zahlen aus.

Tendenz geht nach oben

Laut Auflistung arbeiten viele Syrer auch in Lebensmittelberufen und in der Fertigung. Bei den Gesundheitsberufen sind sie sowohl im medizinischen als auch im nichtmedizinischen Bereich tätig. Auch Reinigungsberufe sowie Bau- und Ausbauberufe werden häufig von ihnen abgedeckt. Zudem waren rund 900 syrische Auszubildende gemeldet.

Im August 2024 waren in Rheinland-Pfalz rund 11.800 Syrer und Syrerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wie die Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken weiter mitteilte. Das seien gut 1.100 Personen mehr als im Vorjahr gewesen. Gut 2.600 waren ausschließlich geringfügig beschäftigt.

Die kleine Anfrage wurde von den CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Barth, Jennifer Groß, Peter Moskopp und Jens Münster gestellt. (Quelle: dpa)