Dreister Diebstahl im Saarland: Handys von Sicherung gerissen

NEUNKIRCHEN. Bereits am 25.11.2024 kam es um 16.24 Uhr zu einem dreisten Diebstahl in einem Elektrofachgeschäft in Neunkirchen. Während ein Täter in das Geschäft lief und insgesamt vier Smartphones von der Sicherung riss, hielt ihm der zweite Täter die Eingangstür auf, sodass dieser das Geschäft so schnell wie möglich verlassen konnte.

Beide rannten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Bei den entwendeten Smartphones handelt es sich jedoch um Demomodelle, die nicht für den normalen Gebrauch geeignet sind. Wer kennt die Täter? Hinweise erbeten unter Telefon 06821/2030 oder per E-Mail an [email protected]. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)