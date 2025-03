Fahndung im Saarland: Pfefferspray in Bus versprüht – mehrere Verletzte

SAARBRÜCKEN. Am 11.9.2024 kam es in einem Linienbus am Saarbrücker Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung durch das Versprühen einer unbekannten Substanz (möglicherweise Pfefferspray). Hierdurch wurden mehrere im Bus befindliche Personen verletzt.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem in der Buslinie videografierten Täter verfügt.

Personenbeschreibung:

🔷 ca. 30 Jahre alt

🔷 europäisches Aussehen

🔷 kurze Haare (dunkelblond/hellbraun)

🔷 schwarze Jacke, schwarzes Oberteil

🔷 weiße Turnschuhe (Nike)

🔷 hellblaue Jeans

🔷 auffälliges Tattoo am Hals (links)

Wer kann Angaben zur gesuchten Person machen? Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalermittlungsdienst der PI Saarbrücken-Stadt (0681/9321443) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)