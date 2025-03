++ Luxemburg: 14-jährige Anya B. wird vermisst ++

PÉTANGE. Die 14-jährige Anya Boissais wurde am 13.3.2025 als vermisst gemeldet. Die Vermisste wurde zuletzt am Vortag (12.3.2025) in Pétange gesehen.

Sie ist von schlanker Statur, rund 1,50 bis 1,60 Meter groß, hat blonde, lange Haare, möglicherweise zu einem Haarknoten zusammengebunden, und blaue Augen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Esch / Esch Centre Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)