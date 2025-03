LUXEMBURG-STADT. Am Morgen des 7.3.2025 führte die Police Grand-Ducale eine großangelegte Kontrolle in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit Fokus auf der Drogen- sowie Immigrationsgesetzgebung am hauptstädtischen Bahnhof durch.

Im Rahmen dieser Kontrolle wurden 21 Personen, bei denen der Drogenspürhund anschlug, näher kontrolliert und in fünf Fällen wurden gebührenpflichtige Verwarnungen wegen Drogenbesitzes (kleinere Mengen) ausgestellt. Zudem lag gegen zwei der kontrollierten Personen ein Signalement vor. 20 Polizeibeamte sowie zwei Drogenspürhunde waren insgesamt an der Kontrolle beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)